На Кубани отменили введенную вечером 21 декабря беспилотную опасность

Общество
Фото «Кубань 24»

Сообщения от РСЧС от отмене беспилотной опасности жители региона получили 22 декабря около 7:24.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории Краснодарского края с вечера 21 декабря.

В случае обнаружения обломков сбитых беспилотников нужно незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам беспилотников запрещается. Также запрещена съемка беспилотников и работы систем ПВО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,  21 декабря в 20:12 на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность, через 20 минут — ракетную. В аэропорту Геленджика из-за угрозы БПЛА и ракет ввели ограничения на полеты. О возобновлении работы сообщили 22 декабря в 6:20.

Фрагменты сбитого БПЛА упали на территории Темрюкского района. Повреждения получил трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Возник пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пострадавших нет. Также были повреждены два причала и два судна. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет.

