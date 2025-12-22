В аэропорту Геленджика сняли введенные вечером 21 декабря ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели из-за беспилотной опасности на территории Кубани 21 декабря в 21:26.

О возобновлении работы сообщил 22 декабря в 6:20 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории края 21 декабря в 20:12 объявили беспилотную опасность, спустя 20 минут — ракетную. В аэропорту Геленджика из-за угрозы БПЛА и ракет ввели ограничения на полеты.

Фрагменты сбитого БПЛА упали на территории Темрюкского района. Повреждения получил трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Возник пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пострадавших нет. Также были повреждены два причала и два судна. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет.

