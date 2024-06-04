На Кубани к 9 годам колонии приговорили мужчину, облившего девушку кислотой

Усть-Лабинский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, который облил серной кислотой свою бывшую возлюбленную.

В суде злоумышленник признал вину, свое поведение он объяснил обидой на девушку. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве моральной компенсации морального вреда и вреда здоровью он обязан выплатить потерпевшей 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 августа 2023 года мужчина подкараулил 21-летнюю бывшую возлюбленную на пересечении улиц Пролетарской и Садовой в Усть-Лабинске. Из-за ревности он облил ее серной кислотой. Крик пострадавшей услышали очевидцы и вызвали на место скорую помощь и полицейских.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее неоднократно судимый приезжий из Иркутской области. Пострадавшую вертолетом санавиации доставили из ЦРБ Усть-Лабинского района в Краевую клиническую больницу № 1 в Краснодаре. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В декабре 2023 года расследование завершили, дело передали в суд.