Облившего бывшую девушку кислотой ревнивца арестовали на два месяца в Краснодарском крае

Усть-Лабинский районный суд 1 сентября рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины, который из-за ревности плеснул в возлюбленную кислотой.

По данным суда, 30 августа уроженец Иркутской области плеснул в лицо 21-летней девушки заранее приготовленную химическую жидкость. Пострадавшая получила ожоги лица, рук и глаз. Ее доставили в реанимацию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Рассмотрев материалы, приняв во внимание тяжесть совершенного преступления, отсутствие постоянного места проживания подозреваемого на территории района, а также сведения о его личности, суд счел невозможным избрание более мягкой меры пресечения. Фигурант заключен под стражу. Срок меры — до 30 октября включительно», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.