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Облившего бывшую девушку кислотой ревнивца арестовали на два месяца в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-kotoryj-oblil-vozlyublennuyu-kislotoj-arestovali-na-dva-mesyatsa-v-krasnodarskom-krae
Облившего бывшую девушку кислотой ревнивца арестовали на два месяца в Краснодарском крае
Фото t.me/opskuban

Усть-Лабинский районный суд 1 сентября рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мужчины, который из-за ревности плеснул в возлюбленную кислотой.

По данным суда, 30 августа уроженец Иркутской области плеснул в лицо 21-летней девушки заранее приготовленную химическую жидкость. Пострадавшая получила ожоги лица, рук и глаз. Ее доставили в реанимацию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Рассмотрев материалы, приняв во внимание тяжесть совершенного преступления, отсутствие постоянного места проживания подозреваемого на территории района, а также сведения о его личности, суд счел невозможным избрание более мягкой меры пресечения. Фигурант заключен под стражу. Срок меры — до 30 октября включительно», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», злоумышленника, облившего кислотой девушку, задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый приезжий из Иркутской области. Преступление он совершил на почве ревности. Пострадавшую вертолетом санавиации доставили из ЦРБ Усть-Лабинского района в Краевую клиническую больницу № 1 в Краснодаре.

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