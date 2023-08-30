Мужчина из ревности облил бывшую девушку кислотой в Краснодарском крае

В полицию Усть-Лабинского района 30 августа поступила информация о том, что в ЦРБ доставили 21-летнюю местную жительницу с химическим ожогом тела.

Прибыв на место происшествия, полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый приезжий из Иркутской области. Выяснилось, что бывшую возлюбленную он облил кислотой на почве ревности.

В настоящее время собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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