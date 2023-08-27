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Мужчина из ревности 15 раз ударил ножом знакомую в Туапсинском районе, женщина выжила

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-iz-revnosti-15-raz-udaril-nozhom-znakomuyu-v-tuapsinskom-rajone-zhenshhina-vyzhila
Мужчина из ревности 15 раз ударил ножом знакомую в Туапсинском районе, женщина выжила
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел вечером 25 августа на пляже одного из санаториев в поселке Сосновый.

По версии следствия, 25-летний местный житель на почве ревности не менее 15 раз ударил ножом 35-летнюю знакомую из Салехарда. Довести дело до конца мужчина не смог — его остановили очевидцы, а пострадавшей оказали своевременную медпомощь. После преступления злоумышленник попытался скрыться, но его задержали и передали правоохранителям.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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