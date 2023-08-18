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Пьяный мужчина воткнул нож в грудь собутыльнику возле магазина в Краснодаре и убежал

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-votknul-nozh-v-grud-sobutylniku-vozle-magazina-v-krasnodare-i-ubezhal
Пьяный мужчина воткнул нож в грудь собутыльнику возле магазина в Краснодаре и убежал
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел накануне на улице Кирилла Россинского в поселке Краснодарском.

Двое мужчин стояли около продуктового магазина и пили алкоголь. Позже они поссорились, один из них ударил оппонента по лицу, а тот в ответ ударил его ножом в область груди, а затем скрылся. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую помощь.

Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 39-летний местный житель. Он признался в совершенном преступлении и рассказал, что ударил собутыльника ножом из-за опьянения.

На него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: пенсионерка ударила пьяного сожителя ножом в грудь в Анапе. О поступлении 61-летнего мужчины с ножевым ранением в полицию сообщили сотрудники городской больницы.

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