Пьяный мужчина воткнул нож в грудь собутыльнику возле магазина в Краснодаре и убежал

Инцидент произошел накануне на улице Кирилла Россинского в поселке Краснодарском.

Двое мужчин стояли около продуктового магазина и пили алкоголь. Позже они поссорились, один из них ударил оппонента по лицу, а тот в ответ ударил его ножом в область груди, а затем скрылся. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую помощь.

Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 39-летний местный житель. Он признался в совершенном преступлении и рассказал, что ударил собутыльника ножом из-за опьянения.

На него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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