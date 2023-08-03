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Пенсионерка ударила пьяного сожителя ножом в грудь в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-udarila-pyanogo-sozhitelya-nozhom-v-grud-v-anape
Пенсионерка ударила пьяного сожителя ножом в грудь в Анапе
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

О поступлении 61-летнего мужчины с ножевым ранением в полицию Анапы сообщили сотрудники районной больницы.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 62-летнюю сожительницу пострадавшего.

Она рассказала, что мужчина злоупотреблял алкоголем. В состоянии опьянения вел себя агрессивно и провоцировал скандалы. Когда пьяный сожитель в очередной раз стал вести себя неадекватно, женщина ударила его ножом в грудь. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации.

Осмотрев место происшествия, полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления — кухонный нож.

На подозреваемую завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время женщина находится под арестом, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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