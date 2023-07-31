Зарезал в коридоре: житель Новороссийска во время ссоры убил жену

Преступление произошло 29 июля в одном из домов на проспекте Дзержинского.

По данным следствия, утром между супругами произошла ссора. Выясняя отношения, они вышли из квартиры в общий коридор. Там 41-летний мужчина ударил свою 37-летнюю жену ножом в спину. Раненая женщина попыталась убежать, но мужчина догнал ее и ударил еще раз в грудь. В итоге потерпевшая скончалась на месте.

После этого злоумышленник бросил нож на месте убийства и скрылся. Через некоторое время его задержали на одной из улиц города.

Возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Обвиняемый полностью признал свою вину, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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