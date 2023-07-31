Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Зарезал в коридоре: житель Новороссийска во время ссоры убил жену

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarezal-v-koridore-zhitel-novorossijska-vo-vremya-ssory-ubil-zhenu
Зарезал в коридоре: житель Новороссийска во время ссоры убил жену
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 29 июля в одном из домов на проспекте Дзержинского.

По данным следствия, утром между супругами произошла ссора. Выясняя отношения, они вышли из квартиры в общий коридор. Там 41-летний мужчина ударил свою 37-летнюю жену ножом в спину. Раненая женщина попыталась убежать, но мужчина догнал ее и ударил еще раз в грудь. В итоге потерпевшая скончалась на месте.

После этого злоумышленник бросил нож на месте убийства и скрылся. Через некоторое время его задержали на одной из улиц города.

Возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Обвиняемый полностью признал свою вину, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: за изнасилование и убийство женщины на кладбище в Сочи иностранцу дали 19 лет тюрьмы.

Статьи
Неизлечим и передается по наследству: инфекционист опровергла мифы о гепатите С
Неизлечим и передается по наследству: инфекционист опровергла мифы о гепатите С
Топ-5 самых полезных соков
Топ-5 самых полезных соков
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Что такое подагра: причины, симптомы и лечение
Что такое подагра: причины, симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях