За изнасилование и убийство женщины на кладбище в Сочи иностранцу дали 19 лет тюрьмы

Жителя Киргизии признали виновным в совершении преступлений против половой свободы девушки, ее убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера и краже.

Установили, вечером 20 августа 2022 года пьяный 27-летний мужчина на кладбище на улице Суздальской в Адлерском районе познакомился с 30-летней местной жительницей под видом работника кладбища. Он попросила его помочь найти могилу прабабушки.

Злоумышленник провел девушку к могиле родственницы. Там он напал на нее, не менее 11 раз ударил ногами, повалил на землю и изнасиловал. После этого преступник задушил женщину, забрал ее телефон, украшения, часы на общую сумму более 41 тыс. рублей, а также банковскую карту и скрылся. Девушка умерла на могиле своей прабабушки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На суде 30-летний обвиняемый раскаялся и попросил прощения у матери погибшей девушки. Подсудимого признали виновным и назначили 19 лет лишения свободы — 6 лет в тюрьме и остаток срока в колонии строгого режима, а также штраф в размере 60 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в течение следующих двух дней мужчина расплачивался картой погибшей в магазинах. Личные вещи женщины нашли посетители кладбища и передали их правоохранителям. Тело погибшей нашли спустя два дня после убийства.