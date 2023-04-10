В суд ушло дело об изнасиловании и убийстве на кладбище в Сочи

В Краснодаре в суд направили дело в отношении 27-летнего иностранца, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве женщины.

По версии следствия, вечером 20 августа 2022 года пьяный мужчина на кладбище на улице Суздальской в Адлерском районе познакомился с 30-летней местной жительницей под видом работника кладбища. Женщина попросила помощь ей найти могилу родственницы. Злоумышленник повел ее вглубь кладбища, там напал на нее, избил ногами, повалил на землю и изнасиловал. После этого насильник задушил пострадавшую, забрал телефон погибшей и ее банковскую карту и скрылся.

В течение следующих двух дней мужчина расплачивался картой погибшей в магазинах. Посетители кладбища нашли личные вещи женщины и передали их правоохранителям. После чего нашли тело погибшей нашли спустя два дня после убийства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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