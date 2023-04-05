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Забил битой и бросил тело в выгребную яму: двоих мужчин будут судить за убийства в поселке под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabil-bitoj-i-brosil-telo-v-vygrebnuyu-yamu-dvoih-muzhchin-budut-sudit-za-ubijstva-v-poselke-pod-krasnodarom
Забил битой и бросил тело в выгребную яму: двоих мужчин будут судить за убийства в поселке под Краснодаром
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Оба убийства произошли в разное время в одном доме в поселке Яблоновском в Тахтамукайском районе Адыгеи. В апреле уголовные дела в отношении двоих обвиняемых передали в суд.

По данным следствия, первое убийство произошло в период с ноября 2021 года по январь 2022 года. Установлено, что 38-летний мужчина выпивал в доме со своими знакомыми. В ходе застолья он поссорился с одним из приятелей и несколько раз ударил его деревянной битой по голове. От полученных травм пострадавший умер, а злоумышленник выбросил тело в выгребную яму на соседнем участке.

Труп нашли в марте 2022 года, когда расследовали другое убийство, которое совершил 30-летний приятель подозреваемого. По данным следствия, с января по февраль 2022 года в этом же доме во время распития алкоголя злоумышленник поссорился с собутыльником и забил его до смерти той же деревянной битой. После убийства обвиняемый забрал телефон погибшего и скрылся.

Также установлено, что кроме убийств, подозреваемые осенью 2021 года сговорились и вместе украли два велосипеда.

Возбудили уголовные дела об убийствах и краже. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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