Забил битой и бросил тело в выгребную яму: двоих мужчин будут судить за убийства в поселке под Краснодаром
Оба убийства произошли в разное время в одном доме в поселке Яблоновском в Тахтамукайском районе Адыгеи. В апреле уголовные дела в отношении двоих обвиняемых передали в суд.
По данным следствия, первое убийство произошло в период с ноября 2021 года по январь 2022 года. Установлено, что 38-летний мужчина выпивал в доме со своими знакомыми. В ходе застолья он поссорился с одним из приятелей и несколько раз ударил его деревянной битой по голове. От полученных травм пострадавший умер, а злоумышленник выбросил тело в выгребную яму на соседнем участке.
Труп нашли в марте 2022 года, когда расследовали другое убийство, которое совершил 30-летний приятель подозреваемого. По данным следствия, с января по февраль 2022 года в этом же доме во время распития алкоголя злоумышленник поссорился с собутыльником и забил его до смерти той же деревянной битой. После убийства обвиняемый забрал телефон погибшего и скрылся.
Также установлено, что кроме убийств, подозреваемые осенью 2021 года сговорились и вместе украли два велосипеда.
Возбудили уголовные дела об убийствах и краже. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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