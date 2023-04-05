Пьяный мужчина зарезал свою жену во время ссоры в центре Краснодара

Преступление произошло вечером 4 апреля в одном из многоквартирных домов на улице Бабушкина.

По версии следствия, у 57-летнего мужчины после употребления алкогольных напитков возник бытовой конфликт с 54-летней женой. Во время ссоры он схватил кухонный нож и нанес женщине не менее трех ударов в голову и шею. От полученных травм она скончалась на месте.

Мужчина рассказал сыну об убийстве матери. Он вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие на место правоохранители задержали преступника. На него завели уголовное дело. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, собирают доказательства и назначили проведение необходимых судебных экспертиз, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Зарезавшего свою жену мужчину на улице Бабушкина задержали сотрудники полиции, когда он вышел на лестничную площадку. На его одежде были пятна крови. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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