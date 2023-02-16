На Кубани пьяная женщина зарезала сожителя во время застолья и ушла спать к подруге

Убийство произошло ночью 15 февраля в одной из квартир частного дома на улице Колхозной в Славянске-на-Кубани.

По данным следствия, 56-летняя женщина и ее 49-летний сожитель выпивали всю ночь. Около 3:00 они поссорились на бытовой почве. Женщина схватила нож и шесть раз ударила им сожителя в грудь. После этого она ушла спать к подруге.

Утром женщина вернулась в дом. Она подумала, что сожитель спит, и продолжила выпивать спиртное. Через некоторое время пришел отец мужчины, который обнаружил, что тот не спит, а умер от ножевых ранений. Родственник погибшего вызвал скорую помощь и полицию, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Женщину задержали. Нож нашли в доме у ее подруги. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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