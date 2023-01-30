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Пьяная жена зарезала мужа из-за ревности в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanaya-zhena-zarezala-muzha-iz-za-revnosti-v-dinskom-rajone
Пьяная жена зарезала мужа из-за ревности в Динском районе
Фото газеты "РВС"

Убийство произошло 28 января в станице Динской в одном из частных домов в переулке Левитана.

В тот вечер 44-летний мужчина и его 37-летняя жена вмести пили алкогольные напитки. Женщина приревновала мужа, и из-за этого между ними началась ссора. Во время конфликта женщина схватила кухонный нож и нанесла два колотых ранения супругу. После этого она вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место медики отвезли раненого мужчину в реанимацию Динской ЦРБ. Ему оказали всю возможную медицинскую помощь, но он скончался от обильной кровопотери.

На женщину завели уголовное дело. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет газета «РВС».

Читайте также: в Динском районе в реке нашли труп мужчины. Тело мужчины обнаружили 29 января в реке хутора Осечки в станице Новотитаровской.

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