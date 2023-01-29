Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Динском районе в реке нашли труп мужчины

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-v-reke-nashli-trup-muzhchiny
В Динском районе в реке нашли труп мужчины
Фото аварийно-спасательной службы Динского района

Тело мужчины обнаружили 29 январе в реке хутора Осечки в станице Новотитаровской.

О произошедшем в службу спасения сообщили очевидцы. На место происшествия прибыла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Динского района.

Спасатели извлекли тело из-подо льда и передали правоохранителям.

«По предварительной информации, мужчине около 35 лет, проживал в Краснодаре, ранее был объявлен пропавшим. Причины и другие подробности трагического инцидента уточняются», — сообщает аварийно-спасательная служба Динского района в Telegram.

Читайте также: в лесу в Апшеронске нашли труп неизвестного мужчины.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
Звание Учитель года Краснодара-2023 получила преподаватель гимназии № 25
Звание Учитель года Краснодара-2023 получила преподаватель гимназии № 25
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Стрелков ответил Пригожину и Рогозину на призывы приехать в Донбасс
  5. Крыша частного дома сгорела в Сочи
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях