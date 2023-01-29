В Динском районе в реке нашли труп мужчины
Происшествия
29.01.2023 18:52
Тело мужчины обнаружили 29 январе в реке хутора Осечки в станице Новотитаровской.
О произошедшем в службу спасения сообщили очевидцы. На место происшествия прибыла дежурная смена аварийно-спасательного отряда Динского района.
Спасатели извлекли тело из-подо льда и передали правоохранителям.
«По предварительной информации, мужчине около 35 лет, проживал в Краснодаре, ранее был объявлен пропавшим. Причины и другие подробности трагического инцидента уточняются», — сообщает аварийно-спасательная служба Динского района в Telegram.
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