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В лесу в Апшеронске нашли труп неизвестного мужчины

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lesu-v-apsheronske-nashli-trup-neizvestnogo-muzhchiny
В лесу в Апшеронске нашли труп неизвестного мужчины
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Тело обнаружили 21 января в лесном массиве. Предположительно, мужчина покончил с собой.

Место обнаружения тела осмотрели следователи, личность погибшего устанавливается.

«В рамках следствия назначена проверка — экспертизы, проводится опрос очевидцев, устанавливается личность умершего», — цитирует сообщение Горячеключевского межрайонного следственного отдела газета «Апшеронский рабочий».

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