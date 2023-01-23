В лесу в Апшеронске нашли труп неизвестного мужчины
Происшествия
23.01.2023 20:15
Тело обнаружили 21 января в лесном массиве. Предположительно, мужчина покончил с собой.
Место обнаружения тела осмотрели следователи, личность погибшего устанавливается.
«В рамках следствия назначена проверка — экспертизы, проводится опрос очевидцев, устанавливается личность умершего», — цитирует сообщение Горячеключевского межрайонного следственного отдела газета «Апшеронский рабочий».
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