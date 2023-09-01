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Девушку, которую ревнивый возлюбленный облил кислотой, вертолетом доставили в Краснодар

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushku-kotoruyu-revnivyj-vozlyublennyj-oblil-kislotoj-vertoletom-dostavili-v-krasnodar
Девушку, которую ревнивый возлюбленный облил кислотой, вертолетом доставили в Краснодар
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Инцидент произошел 30 августа в Усть-Лабинске. В приемный покой ЦРБ поступила 21-летняя местная жительница с химическим ожогом тела.

Как стало известно 1 сентября, пострадавшую вертолетом санавиации доставили из ЦРБ Усть-Лабинского района в Краевую клиническую больницу № 1 в Краснодаре. Девушка находится в реанимации, пишет РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», злоумышленника, облившего кислотой девушку, задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый приезжий из Иркутской области. Преступление он совершил на почве ревности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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