Облившего бывшую девушку кислотой ревнивца будут судить в Краснодарском крае

В Усть-Лабинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 21-летней девушки.

По данным следствия, мужчина был в отношениях с девушкой, но пара рассталась. После расставания 30 августа мужчина подкараулил бывшую возлюбленную на пересечении улиц Пролетарской и Садовой в Усть-Лабинске. Из-за ревности он облил ее серной кислотой. Крик пострадавшей услышали очевидцы и вызвали на место скорую помощь и полицейских. Пострадавшую госпитализировали с множественными химическими ожогами головы и тела.

Возбудили уголовное дело. Мужчину задержали и поместили под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 августа мужчина плеснул в лицо 21-летней девушки заранее приготовленную химическую жидкость. Пострадавшая получила ожоги лица, рук и глаз. Ее доставили в реанимацию. Злоумышленника, облившего кислотой девушку, задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый приезжий из Иркутской области. Преступление он совершил на почве ревности. Пострадавшую вертолетом санавиации доставили из ЦРБ Усть-Лабинского района в Краевую клиническую больницу № 1 в Краснодаре. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.