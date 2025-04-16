На 5 км растянулась пробка перед Тургеневским мостом 16 апреля

Ремонт главной транспортной артерии, соединяющей Краснодар и Адыгею, стартовал ночью 16 апреля.

В первое утро после начала капитального ремонта Тургеневского моста подъезды к нему со стороны Адыгеи и Краснодара сковали 9-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс карты», в 7:15 автомобильный затор на подъезде к мосту со стороны Адыгеи на Тургеневском шоссе растянулся на 2,7 км, со стороны Краснодара на улице Тургенева — на 1,5 км.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый этап капитального ремонта Тургеневского моста начнется в ночь с 15 на 16 апреля. На время работ спуск с моста станет односторонним, что позволит значительно снизить уровень заторов. Односторонними также станут участок улицы Буденного — от Тургенева до Братьев Игнатовых, и участок улицы Братьев Игнатовых — от улицы Буденного до улицы Калинина.

Полосы Тургеневского моста будут поочередно закрывать для ремонта. Для грузового транспорта проезд по Тургеневскому мосту будет закрыт — водителей будут перенаправлять в объезд по Южному, Восточному и Западному Обходам, а также Ростовскому и Ейскому шоссе и через Яблоновский мост.

Для пешеходов будет закрыт путь под мостом на двух участках — пешеходной набережной и возле пересечения улиц Буденного и Кубанской Набережной.

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