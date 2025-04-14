Власти Краснодара: из-за ремонта изменится движение у Тургеневского моста

Первый этап капитального ремонта Тургеневского моста начнется в ночь с 15 на 16 апреля. Путепровод станет первым объектом, который обновят по программе комплексного развития дорожной сети Краснодара.

На время ремонта спуск с Тургеневского моста станет односторонним. Это позволит значительно снизить уровень заторов. Движение на участок улицы Буденного от улицы Тургенева до улицы Братьев Игнатовых сделают односторонним. Также односторонним станет участок улицы Братьев Игнатовых от улицы Буденного до улицы Калинина.

На перекрестке улиц Буденного и Братьев Игнатовых при движении в сторону Тургеневского моста водители смогут поворачивать только налево или направо.

При движении по улице Кубанской Набережной в сторону улицы Калинина водители смогут повернуть только под мост или на улицу Буденного, движение прямо будет запрещено.

Эти меры помогут разгрузить дорожный поток и улучшить транспортную ситуацию в районе Тургеневского моста. На дорогах выставят временные дорожные знаки и нанесут разметку, с учетом новых правил изменят работу светофоров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полосы Тургеневского моста будут поочередно закрывать для ремонта. Для грузового транспорта проезд по Тургеневскому мосту будет закрыт — водителей будут перенаправлять в объезд по Южному, Восточному и Западному Обходам, а также Ростовскому и Ейскому шоссе и через Яблоновский мост. Тротуар для пешеходов останется на левой стороне моста — идти по нему можно будет в обе стороны. Со стороны Адыгеи при этом организуют регулируемый пешеходный переход перед подъемом на мост.

Для пешеходов будет закрыт путь под мостом на двух участках — пешеходной набережной и возле пересечения улиц Буденного и Кубанской Набережной. При движении по набережной в сторону Юбилейного микрорайона нужно подняться на мост по лестнице, дойти до поста ГАИ по тротуару, после чего перейти дорогу по пешеходному переходу.

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