В мэрии Краснодара напомнили об изменении схемы движения на Тургеневском мосту

Первый этап капитального ремонта Тургеневского моста начнется в ночь с 15 на 16 апреля.

Дорожники установят соответствующие знаки, на месте введут новую схему движения. По правой стороне моста при проезде из Краснодара в Адыгею введут ограничения движения. Проезд личного и общественного транспорта будет открыт по левой стороне в обоих направлениях.

Чтобы разгрузить дорожный участок, организуют одностороннее движение на спуске с Тургеневского моста — на улице Буденного на участке от Тургенева до Братьев Игнатовых и на Братьев Игнатовых от Буденного до Калинина.

Тротуар для пешеходов останется на левой стороне моста — идти по нему можно будет в обе стороны. Со стороны Адыгеи при этом организуют регулируемый пешеходный переход перед подъемом на мост. Со стороны Краснодара возле поста ГАИ уже есть пешеходный переход.

При этом для пешеходов будет закрыт путь под мостом на двух участках — пешеходной набережной и возле пересечения улиц Буденного и Кубанской Набережной. При движении по набережной в сторону Юбилейного микрорайона нужно подняться на мост по лестнице, дойти до поста ГАИ по тротуару, после чего перейти дорогу по пешеходному переходу.

Пешеходы, велосипедисты, владельцы СИМ и маломобильные граждане со стороны Кубанской Набережной в сторону Юбилейного микрорайона могут двигаться в обход ремонтируемого участка — по существующим пешеходным переходам у поста ГАИ на пересечении улиц Тургенева и Калинина.

Для грузового транспорта проезд по Тургеневскому мосту будет закрыт — водителей будут перенаправлять в объезд по Южному, Восточному и Западному Обходам, а также Ростовскому и Ейскому шоссе и через Яблоновский мост. На подъездах к городу и магистральных улицах появятся соответствующие информационные щиты и дорожные знаки.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и контроля дорожной ситуации на месте будут дежурить сотрудники ДПС, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полосы Тургеневского моста будут поочередно закрывать для ремонта.