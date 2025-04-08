Кондратьев: для ремонта будем поочередно закрывать полосы Тургеневского моста

К ремонту Тургеневского моста, соединяющему Кубань с Адыгеей, приступят уже в апреле. По нему каждый день проезжают более 50 тыс. автомобилей.

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что это первый объект из региональной программы комплексного развития дорожно-транспортной сети Краснодара. По его словам, в ближайшие десять лет в субъекте федерации построят и обновят 27 развязок, путепроводов и дорог.

Глава региона подчеркнул, что Тургеневский мост должен быть безопасным для водителей и пешеходов. На время работ движение частично ограничат. Так, во время проведения реконструкции поочередно закроют по две полосы.

«Поручил мэру Краснодара обеспечить круглосуточное ведение ремонта. На объекте предстоит заменить опорные балки, железобетонные плиты, восстановить покрытие тротуара и дороги», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре продлится 1,5 года. Проект предусматривает полную замену мостового полотна и частичную замену балок пролетного строения. Также запланирован локальный ремонт пролетного строения и опор, обновление тротуаров и лестничных сходов со стороны Краснодара. Работы начнутся 15 апреля 2025 года, а их завершение, согласно контракту, запланировали на 21 сентября 2026 года.

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