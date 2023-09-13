На 3,5 года посадили мотоциклиста, сбившего ребенка в парке Усть-Лабинска

Усть-Лабинский районный суд 13 сентября вынес приговор по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и оставление места аварии.

Согласно приговору, вечером 25 июня в парковой зоне 59-летний водитель мотоцикла «Ява» сбил 13-летнего мальчика. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы. Мотоциклист с места происшествия скрылся.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил 3 года и 6 месяцев в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск потерпевших на сумму 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла в парковой пешеходной зоне озера «Копытце» в Усть-Лабинске. В результате ДТП ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчине провели медосвидетельствование, алкоголя в крови не обнаружили.

Виновника ДТП заключили под стражу на два месяца. Пострадавший мальчик уже вышел из комы и продолжает реабилитацию. Дело мотоциклиста передали в суд.