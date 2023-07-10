СК возбудил дело в отношении мотоциклиста, который сбил мальчика в парке Усть-Лабинска и уехал

Авария произошла вечером 25 июня в парковой пешеходной зоне озера «Копытце» в Усть-Лабинске.

По данным следствия, 59-летний водитель мотоцикла «Ява» сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. В результате ДТП ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В полиции по факту аварии организовали проверку. В связи с общественным резонансом материалы изъяли из полиции и передали в СК. После этого в отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью, а также об оставлении места ДТП.

Подозреваемого задержал следователь. Во время беседы мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время следствие предъявит подозреваемому обвинение и направит ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мотоциклист сбил ребенка, который играл с мячом в пешеходной зоне на площади. После ДТП водитель уехал с места аварии. Мальчика госпитализировали в реанимацию. Личность водителя установили в течение нескольких часов. Его задержали по месту жительства. Мужчине провели медосвидетельствование, алкоголя в крови не обнаружили. Виновнику ДТП назначили 14 суток административного ареста. Пострадавший мальчик уже вышел из комы и продолжает реабилитацию.