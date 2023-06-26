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Полиция задержала мотоциклиста, сбившего подростка в Усть-Лабинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-zaderzhala-mototsiklista-sbivshego-podrostka-v-ust-labinske
Полиция задержала мотоциклиста, сбившего подростка в Усть-Лабинске

ДТП с 14-летним мальчиком произошло вечером 25 июня.

Личность мотоциклиста установили в течение нескольких часов. Его задержали по месту жительства. По результатам медосвидетельствования признаков опьянения у мужчины не обнаружили. Мотоцикл у него изъяли и поместили на спецстоянку.

На водителя составили протоколы об административных правонарушениях по трем статьям. Сейчас полицейские проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает «МВД Медиа».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мотоциклист сбил ребенка, который играл с мячом в пешеходной зоне на площади. После ДТП водитель уехал с места аварии. Мальчик получил травмы различной степени тяжести. Сейчас он находится в реанимации.

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