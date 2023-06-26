В Усть-Лабинске мотоциклист сбил мальчика и уехал, его объявили в розыск

Авария произошла 25 июня в 19:10 на озере Копытце.

По предварительным данным, неустановленный мотоциклист сбил ребенка, который играл с мячом в пешеходной зоне на площади. После ДТП мотоциклист уехал с места аварии. Мальчик получил травмы различной степени тяжести.

Граждан, обладающих информацией о личности и местонахождении разыскиваемого водителя мотоцикла, просят позвонить в ОМВД России по Усть-Лабинскому району по телефонам: 102, 8 (86135) 4-11-82, 8 (999) 437-70-62, сообщает Telegram-канал ведомства.

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