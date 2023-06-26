Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Усть-Лабинске мотоциклист сбил мальчика и уехал, его объявили в розыск

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ust-labinske-mototsiklist-sbil-malchika-i-uehal-ego-obyavili-v-rozysk
В Усть-Лабинске мотоциклист сбил мальчика и уехал, его объявили в розыск
Фото t.me/ust_labinsk_23_mvd

Авария произошла 25 июня в 19:10 на озере Копытце.

По предварительным данным, неустановленный мотоциклист сбил ребенка, который играл с мячом в пешеходной зоне на площади. После ДТП мотоциклист уехал с места аварии. Мальчик получил травмы различной степени тяжести.

Граждан, обладающих информацией о личности и местонахождении разыскиваемого водителя мотоцикла, просят позвонить в ОМВД России по Усть-Лабинскому району по телефонам: 102, 8 (86135) 4-11-82, 8 (999) 437-70-62, сообщает Telegram-канал ведомства.

Читайте также: в Северском районе 18-летний водитель иномарки влетел в дерево, юношу госпитализировали.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 июня
Мятеж и нож в спину своей стране: что говорят о демарше Пригожина Патриарх Кирилл, Суровикин, Кадыров
Мятеж и нож в спину своей стране: что говорят о демарше Пригожина Патриарх Кирилл, Суровикин, Кадыров
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях