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В Северском районе 18-летний водитель иномарки влетел в дерево, юношу госпитализировали

Происшествия
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В Северском районе 18-летний водитель иномарки влетел в дерево, юношу госпитализировали
Фото t.me/gibdd123region

ДТП произошло 25 июня в 7:00 в районе станицы Северской.

По данным полиции, 18 -летний водитель Peugeot 307 двигался со стороны станицы Северской в сторону села Львовское. Молодой человек не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Затем иномарка врезалась в дерево.

«В результате происшествия водитель госпитализирован в больницу с травмами головы и позвоночника», — сообщили в пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.

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