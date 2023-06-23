В больнице умер 19-летний виновник смертельного ДТП под Краснодаром

Смертельная авария произошла 22 июня в 23:26 при повороте в поселок Краснолит. На месте аварии от полученных травм погибла 16-летняя девушка.

«Водитель скончался в больнице», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», иномарка врезалась в дерево и загорелась. За рулем машины был 19-летний парень, водительских прав он никогда не получал. Машина, за руль которой он сел, принадлежит его бабушке. Водителя госпитализировали с места ДТП.