Машина врезалась в дерево и загорелась: 16-летняя девушка погибла в ДТП под Краснодаром

Смертельная авария произошла 22 июня в 23:26 при повороте в поселок Краснолит.

По предварительным данным, 19-летний местный житель ехал за рулем иномарки, на справился с управлением и врезался в дерево. После столкновения машина загорелась.

В результате ДТП на месте аварии от полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка. Водителя госпитализировали.

Во время проверки сотрудники ГИБДД установили, что у парня не было водительских прав. Машина принадлежит его бабушке, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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