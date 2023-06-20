Легковушка на встречке столкнулась с тягачом в Каневском районе, погибли водитель и пассажир
Происшествия
20.06.2023 15:00
Смертельное ДТП произошло 20 июня около 9:30 на 122 км трассы Краснодар — Ейск.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречку для обгона, где столкнулся с крупнотоннажным грузовиком Mercedes-Benz Actros с прицепом, который ехал во встречном направлении со стороны Каневской в сторону станицы Стародеревянковской.
В результате аварии 52-летний водитель и 51-летняя пассажирка легковушки скончались на месте от полученных травм до приезда скорой. По факту ДТП проводятся следственные действия, сообщает Отдел МВД России по Каневскому району.
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