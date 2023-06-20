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В массовом ДТП на трассе Краснодар — Верхнебаканский погибли два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-massovom-dtp-na-trasse-krasnodar-verhnebakanskij-pogibli-dva-cheloveka
В массовом ДТП на трассе Краснодар — Верхнебаканский погибли два человека
Фото t.me/ugibddra

Смертельная авария произошла 19 июня около 22:45 на 19 км трассы Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Mercedes, Audi и Scania с полуприцепом.

В результате ДТП до приезда скорой помощи погибли 31-летний житель Адыгеи, водитель Mercedes, и 41-летняя жительница Краснодарского края, водитель Audi.

«Для обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей работали дополнительные наряды ДПС. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства ДТП», — сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Адыгее.

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