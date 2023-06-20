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Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-cheloveka-pogibli-v-lobovom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла 19 июня около 19:10 на трассе Крымск — Славянск-на-Кубани.

По предварительным данным, 24-летний водитель Hyundai при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с LADA под управлением 49-летнего мужчины.

В результате ДТП погибли оба водителя и 50-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Еще две пассажирки LADA госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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