Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
20.06.2023 07:12
Смертельная авария произошла 19 июня около 19:10 на трассе Крымск — Славянск-на-Кубани.
По предварительным данным, 24-летний водитель Hyundai при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с LADA под управлением 49-летнего мужчины.
В результате ДТП погибли оба водителя и 50-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Еще две пассажирки LADA госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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