Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 19 июня около 19:10 на трассе Крымск — Славянск-на-Кубани.

По предварительным данным, 24-летний водитель Hyundai при обгоне выехал на встречку, где столкнулся с LADA под управлением 49-летнего мужчины.

В результате ДТП погибли оба водителя и 50-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Еще две пассажирки LADA госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в ДТП под Лабинском погибла женщина, пострадали двое взрослых и 3-летний ребенок.