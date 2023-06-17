В ДТП под Лабинском погибла женщина, пострадали двое взрослых и 3-летний ребенок

ДТП произошло 16 июня около 18:00 на северном подъезд к Лабинску.

По предварительным данным, водитель Renault Duster на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-21140.

В результате аварии 23-летняя пассажирка ВАЗ скончалась на месте до приезда скорой помощи. Травмы получили оба водителя, а также 3-летний ребенок, находившийся в отечественном автомобиле. Пострадавших доставили в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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