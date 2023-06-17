Большегруз снес ограждение на трассе и парализовал движение в сторону Адлера

ДТП произошло 17 июня около 4:00 на улице Ленина. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они рассказали, что водитель фуры снес более 10 м металлического ограждение вдоль правой полосы и врезался в бетонный отбойник на противоположной стороне дороги.

Затор на дороге, по словам очевидцев, растянулся от Ахуна до Адлера.

В пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в результате аварии никто не пострадал, на месте работают дорожные службы.

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