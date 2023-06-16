Мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой в Анапе

Смертельная авария произошла 16 июня в 12:40 на улице Краснодарской, 66.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21149 при повороте налево не пропустил мотоцикл марки Suzuki, которым управлял 49-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм умер в машине скорой помощи, сообщает «Анапское Черноморье» в Telegram.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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