Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-posle-stolknoveniya-s-legkovushkoj-v-anape
Мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой в Анапе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельная авария произошла 16 июня в 12:40 на улице Краснодарской, 66.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21149 при повороте налево не пропустил мотоцикл марки Suzuki, которым управлял 49-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм умер в машине скорой помощи, сообщает «Анапское Черноморье» в Telegram.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также: иномарка сбила мотоциклиста, вылетела на тротуар и протаранила киоск в Апшеронске.

Статьи
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
7 причин, чтобы спать голым
7 причин, чтобы спать голым
Фитнес-тренер рассказал, что есть, чтобы добиться кубиков на животе
Фитнес-тренер рассказал, что есть, чтобы добиться кубиков на животе
Гид по пенному: основные виды пива
Гид по пенному: основные виды пива
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях