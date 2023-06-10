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Иномарка сбила мотоциклиста, вылетела на тротуар и протаранила киоск в Апшеронске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-mototsiklista-vyletela-na-trotuar-i-protaranila-kiosk-v-apsheronske
Иномарка сбила мотоциклиста, вылетела на тротуар и протаранила киоск в Апшеронске
Фото t.me/apsmiru

Авария произошла 10 июня около 9:00 на пересечении улиц Ворошилова и Мищенко.

По предварительным данным, 57-летний мужчина за рулем Kia Rio выезжал со второстепенной дороги и не пропустил ехавший по главной дороге мотоцикл, которым управлял 25-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его госпитализировали в хирургическое отделение ЦРБ Апшеронска, пишет газета «Апшеронский рабочий» в Telegram.

Также на фотографиях с места аварии видно, что после ДТП иномарка вылетела с дороги на тротуар и протаранила стену торгового киоска.

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