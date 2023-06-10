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Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-v-dtp-s-furoj-v-krasnodarskom-krae
Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой в Краснодарском крае
Фото «Кубань 24»

Авария произошла 9 июня в 20:10 на 1427-м километре трассы М-4 «Дон» возле села Дефановка в Туапсинском районе.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру с прицепом MAN. После столкновения легковушку отбросило на обочину.

В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы, его госпитализировали. Мужчина умер в больнице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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