Три человека пострадали при столкновении грузовика и трамвая в Краснодаре 

Авария с участием трамвая и грузовика произошла 9 июня около 23:00 на пересечении улиц Кирова и Буденного.

По предварительным данным, 21-летний водитель грузовой «Газели» не уступил дорогу трамваю и врезался в него. В результате ДТП водитель грузовика получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Также за помощью к медикам обратились два пассажира трамвая — мужчина и женщина в возрасте 56 лет. После осмотра им назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, у грузовика могла отказать тормоза.

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