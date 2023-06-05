Легковушка протаранила трамвай в районе улицы Солнечной в Краснодаре
Происшествия
05.06.2023 12:05
Авария с участием легкового автомобиля и трамвая произошла 5 июня в 8:43 на улице Московской в районе ж/д больницы.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, автомобиль марки Skoda при развороте не пропустил трамвай и врезался в него.
По данным МУП «КТТУ», простой на линии составил 13 минут. Около 9:00 движение на трамвайной ветке восстановили.
Сотрудников ГИБДД на место происшествия для оформления аварии не вызывали.
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