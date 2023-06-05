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Легковушка протаранила трамвай в районе улицы Солнечной в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-protaranila-tramvaj-v-rajone-ulitsy-solnechnoj-v-krasnodare
Легковушка протаранила трамвай в районе улицы Солнечной в Краснодаре
Фото t.me/krddtp1

Авария с участием легкового автомобиля и трамвая произошла 5 июня в 8:43 на улице Московской в районе ж/д больницы.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, автомобиль марки Skoda при развороте не пропустил трамвай и врезался в него.

По данным МУП «КТТУ», простой на линии составил 13 минут. Около 9:00 движение на трамвайной ветке восстановили.

Сотрудников ГИБДД на место происшествия для оформления аварии не вызывали.

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