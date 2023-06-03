В жестком ДТП в центре Краснодара пострадали три человека
Происшествия
03.06.2023 09:59
ДТП произошло 2 июня около 22:15 на пересечении улиц Красной и Мира краевого центра.
По предварительным данным, водитель автомобиля KIA ехал по улице Красной со стороны Пушкина в сторону Ленина. На пересечении с Мира при повороте налево он создал помеху автомобилю BMW, который ехал по встречке. В результате BMW изменил траекторию и снес опору светофора.
«В результате аварии пострадали 21-летний водитель BMW, а также двое его пассажиров — 21-летние мужчины. По факту ДТП проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Читайте также: появились подробности «клубничного» ДТП с таксистом, который врезался в машину продавца ягод в Краснодаре.