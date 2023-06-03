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В жестком ДТП в центре Краснодара пострадали три человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zhestkom-dtp-v-tsentre-krasnodara-postradali-tri-cheloveka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В жестком ДТП в центре Краснодара пострадали три человека
Фото t.me/krd_tipich_ru

ДТП произошло 2 июня около 22:15 на пересечении улиц Красной и Мира краевого центра.

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA ехал по улице Красной со стороны Пушкина в сторону Ленина. На пересечении с Мира при повороте налево он создал помеху автомобилю BMW, который ехал по встречке. В результате BMW изменил траекторию и снес опору светофора.

«В результате аварии пострадали 21-летний водитель BMW, а также двое его пассажиров — 21-летние мужчины. По факту ДТП проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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