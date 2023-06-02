Появились подробности «клубничного» ДТП с таксистом, который врезался в машину продавца ягод в Краснодаре. Видео

Авария произошла 2 июня на пересечении улиц Московской и Зиповской.

Виновником ДТП оказался 26-летний житель города Апшеронска. Он заснул за рулем, из-за чего врезался в бетонное ограждение, после чего сбил 27-летнего пешехода и въехал в припаркованный автомобиль Lada, который отбросило на стоявший рядом Hyundai.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу с травмой ноги. В отношении водителя составили протокол за отсутствие полиса ОСАГО. Кроме того, правоохранители выявили, что на автомобиль было незаконно установлено газовое оборудования. В связи с этим на водителя составили еще один протокол за управление автомобилем с запрещенным оборудованием. Если в течение суток он не устранит нарушение, автомобиль снимут с регистрационного учета.

«По факту ДТП проводится проверка. По результатам обследования гражданина, в том числе проведения судебно-медицинской экспертизы и установления конкретной степени причиненного вреда здоровью будет принято окончательное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», таксист врезался в машину продавца клубники в Краснодаре. Перед аварией очевидцы слышали громкий хлопок. На кадрах с места аварии видно, что после столкновения клубника рассыпалась на дороге.