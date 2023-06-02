Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Появились подробности «клубничного» ДТП с таксистом, который врезался в машину продавца ягод в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilis-podrobnosti-klubnichnogo-dtp-s-taksistom-kotoryj-vrezalsya-v-mashinu-prodavtsa-yagod-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Авария произошла 2 июня на пересечении улиц Московской и Зиповской.

Виновником ДТП оказался 26-летний житель города Апшеронска. Он заснул за рулем, из-за чего врезался в бетонное ограждение, после чего сбил 27-летнего пешехода и въехал в припаркованный автомобиль Lada, который отбросило на стоявший рядом Hyundai.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу с травмой ноги. В отношении водителя составили протокол за отсутствие полиса ОСАГО. Кроме того, правоохранители выявили, что на автомобиль было незаконно установлено газовое оборудования. В связи с этим на водителя составили еще один протокол за управление автомобилем с запрещенным оборудованием. Если в течение суток он не устранит нарушение, автомобиль снимут с регистрационного учета.

«По факту ДТП проводится проверка. По результатам обследования гражданина, в том числе проведения судебно-медицинской экспертизы и установления конкретной степени причиненного вреда здоровью будет принято окончательное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», таксист врезался в машину продавца клубники в Краснодаре. Перед аварией очевидцы слышали громкий хлопок. На кадрах с места аварии видно, что после столкновения клубника рассыпалась на дороге.

Статьи
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Троица 2023: когда отмечают, традиции и история праздника
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Капнуло масло: как спасти одежду от жирного пятна
Силиконовый герметик: 7 советов для эффективного использования
Силиконовый герметик: 7 советов для эффективного использования
Пять причин есть клубнику в сезон
Пять причин есть клубнику в сезон
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях