Заснул за рулем: таксист врезался в машину продавца клубники в Краснодаре

Авария произошла 2 июня на пересечении улиц Московской и Зиповской.

О том, что на улице Московской таксист врезался в автомобиль продавца клубники, сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, перед аварией они слышали громкий хлопок. На кадрах видно, что после ДТП клубника рассыпалась на дороге.

«По предварительным данным, 26-летний водитель ехал за рулем Datsun по улице Московской и на перекрестке с Зиповской столкнулся с припаркованным автомобилем марки «Лада». В результате ДТП пострадал находившийся возле машины 27-летний мужчина, которого доставили в медучреждение для обследования. По словам виновника ДТП, он заснул за рулем и потерял управление над автомобилем. Кроме того, по словам очевидцев, машина проехала на красный свет светофора», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

У водителя не было полиса ОСАГО, за это ему грозит административный штраф в размере 800 рублей. По данному факту производится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень травм, которые получил пострадавший. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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