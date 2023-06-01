Пенсионерка погибла в ДТП с грузовиком на трассе в Геленджике

ДТП, в котором погибла 64-летняя женщина, произошло вечером 1 июня на 1 тыс. 492км + 600 м на Михайловском перевале.

По предварительным данным, водитель ВАЗ—2115 спускался по Михайловскому перевалу в сторону села Возрождение. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Там легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Howo. В результате аварии 64-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте от полученных травм.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Геленджика в Telegram.

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