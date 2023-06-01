Два человека погибли, еще двое пострадали в лобовом ДТП в Новокубанском районе
Происшествия
01.06.2023 09:44
Авария произошла 31 мая в 23:00 на 88-м километре трассы Прогресс — Ковалевское в Новокубанском районе.
По предварительным данным, влобовую столкнулись «Лада Гранта» и BMW. В результате аварии в отечественной легковушке до прибытия скорой помощи погибли два человека. Их личности сейчас устанавливаются. В иномарке пострадали два человека.
После аварии один из автомобилей превратился в груду металла. Для извлечения из покореженного автомобиля тел погибших на место аварии прибыли спасатели, сообщает Аварийно-спасательный отряд Новокубанского района в Telegram.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Читайте также: водителя грузовика зажало в кабине после столкновения с бензовозом под Новокубанском.