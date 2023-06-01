Два человека погибли, еще двое пострадали в лобовом ДТП в Новокубанском районе

Авария произошла 31 мая в 23:00 на 88-м километре трассы Прогресс — Ковалевское в Новокубанском районе.

По предварительным данным, влобовую столкнулись «Лада Гранта» и BMW. В результате аварии в отечественной легковушке до прибытия скорой помощи погибли два человека. Их личности сейчас устанавливаются. В иномарке пострадали два человека.

После аварии один из автомобилей превратился в груду металла. Для извлечения из покореженного автомобиля тел погибших на место аварии прибыли спасатели, сообщает Аварийно-спасательный отряд Новокубанского района в Telegram.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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