Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Водителя грузовика зажало в кабине после столкновения с бензовозом под Новокубанском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditelya-gruzovika-zazhalo-v-kabine-posle-stolknoveniya-s-benzovozom-pod-novokubanskom
Водителя грузовика зажало в кабине после столкновения с бензовозом под Новокубанском
Фото t.me/spasateli_ASO

Авария с участием двух грузовиков и бензовоза произошла 31 мая около 5:25 на 146-м километре трассы Р-217 в районе стелы в Новокубанске.

По предварительным данным, столкнулись бензовоз КамАЗа, который перевозил солярку, грузовая «Газель» и грузовик Hyundai.

В результате ДТП в кабине грузовика Hyundai зажало водителя. На место вызвали спасателей, которые деблокировали пострадавшего. После этого мужчину госпитализировали в больницу Армавира.

Также для устранения последствий аварии перекрыли движение на одной из полос трассы в направлении Армавира, сообщает Аварийно-спасательный отряд Новокубанского района в Telegram.

Читайте также: большегруз протаранил КамАЗ с кирпичами в Славянском районе, водителя госпитализировали.

Статьи
Кардиолог перечислила основные меры профилактики инсульта
Кардиолог перечислила основные меры профилактики инсульта
Врач назвал основные причины появления рака молочной железы
Врач назвал основные причины появления рака молочной железы
Топ-10 продуктов с высоким содержанием клетчатки
Топ-10 продуктов с высоким содержанием клетчатки
Сколиоз: признаки, диагностика и лечение
Сколиоз: признаки, диагностика и лечение
Онколог назвал способы отказаться от курения
Онколог назвал способы отказаться от курения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях