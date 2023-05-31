Водителя грузовика зажало в кабине после столкновения с бензовозом под Новокубанском

Авария с участием двух грузовиков и бензовоза произошла 31 мая около 5:25 на 146-м километре трассы Р-217 в районе стелы в Новокубанске.

По предварительным данным, столкнулись бензовоз КамАЗа, который перевозил солярку, грузовая «Газель» и грузовик Hyundai.

В результате ДТП в кабине грузовика Hyundai зажало водителя. На место вызвали спасателей, которые деблокировали пострадавшего. После этого мужчину госпитализировали в больницу Армавира.

Также для устранения последствий аварии перекрыли движение на одной из полос трассы в направлении Армавира, сообщает Аварийно-спасательный отряд Новокубанского района в Telegram.

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