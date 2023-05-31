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Большегруз протаранил КамАЗ с кирпичами в Славянском районе, водителя госпитализировали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshegruz-protaranil-kamaz-s-kirpichami-v-slavyanskom-rajone-voditelya-gospitalizirovali
Большегруз протаранил КамАЗ с кирпичами в Славянском районе, водителя госпитализировали
Фото t.me/gazetazaryakubani

ДТП с участием двух грузовиков произошло 31мая около 5:50 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Славянском районе.

По предварительным данным,29-летний житель Темрюка за рулем большегруза Shacman не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди КамАЗ с прицепом, груженным кирпичами. Произошло столкновение. После Shacman продолжил движение и смял силовое ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель большегруза Shacman. Его доставили в ЦРБ Славянского района, пишет газета «Заря Кубани».

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