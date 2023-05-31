Самокатчика зажало между двумя легковушками в Сочи

ДТП, в котором пострадал мужчина, произошло утром 31 мая на пересечении улиц Свердлова и Ленина в Адлере.

Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видны две поврежденные машины, одна из которых — такси, и работа сотрудников скорой помощи. Очевидцы сообщили, что в результате ДТП мужчина на элекросамокате оказался зажат между двумя легковыми автомобилями.

В пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи «интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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