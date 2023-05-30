Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 30 мая в 18:45 в станице Воронежской Усть-Лабинского района на 45 км автодороги Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Renault Logan при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль IVECO с цистерной.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте от полученных травм. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшей аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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