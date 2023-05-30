Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogib-v-lobovom-dtp-s-gruzovikom-v-krasnodarskom-krae
Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Фото пресс-службы Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 30 мая в 18:45 в станице Воронежской Усть-Лабинского района на 45 км автодороги Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Renault Logan при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль IVECO с цистерной.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте от полученных травм. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшей аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель легковушки погиб и шесть человек пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла вечером 30 мая на трассе в Усть-Лабинском районе.

Статьи
Секрет вечной молодости: врач рассказал, можно ли «выключить» гены старения
Секрет вечной молодости: врач рассказал, можно ли «выключить» гены старения
С 1 июня на Кубани начнет работу филиал Фонда «Защитники Отечества»: чем он поможет ветеранам СВО
С 1 июня на Кубани начнет работу филиал Фонда «Защитники Отечества»: чем он поможет ветеранам СВО
Как остановить носовое кровотечение: что можно и нельзя делать
Как остановить носовое кровотечение: что можно и нельзя делать
7 обидных стереотипов для мужчин
7 обидных стереотипов для мужчин
Как работают препараты для химиотерапии: к каким побочным эффектам нужно готовиться
Как работают препараты для химиотерапии: к каким побочным эффектам нужно готовиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях