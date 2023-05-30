Водитель легковушки погиб и шесть человек пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла вечером 30 мая на трассе в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобия Nissan при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2115, который ехал из Усть-Лабинска в сторону Тенгинской, и врезался в него.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте от полученных травм. Водитель и пассажир Nissan, а также четверо пассажиров ВАЗа, в том числе годовалый ребенок, получили травмы. Их госпитализировали в Усть-Лабинскую ЦРБ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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