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Водитель легковушки погиб и шесть человек пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-i-shest-chelovek-postradali-v-zhestkom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Водитель легковушки погиб и шесть человек пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла вечером 30 мая на трассе в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобия Nissan при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2115, который ехал из Усть-Лабинска в сторону Тенгинской, и врезался в него.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте от полученных травм. Водитель и пассажир Nissan, а также четверо пассажиров ВАЗа, в том числе годовалый ребенок, получили травмы. Их госпитализировали в Усть-Лабинскую ЦРБ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на перекрестке в Адыгее. Авария произошла 29 мая около 22:30 на пересечении улиц Ветеранов и Заводской в Майкопе.

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